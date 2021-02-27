Firari yakalandı peki soruşturma ne oldu?

Firarın ardından cezaevinde hem idari hem cezai soruşturma açıldığı öğrenildi. Polis, suç tespit etmesi halinde dosyasını mahkemeye sevk edebilecek. Aynı şekilde Cezaevi’ne Kaymakamlık tarafından da “soruşturma memuru” atandı. Gözler, polis tarafından hazırlanan dosyaya çevrildi.

Devrim DEMİR



Hükümsüz tutuklu olarak yargılandığı Merkezi Cezaevi’nden firar eden ve günler sonra boş bir evde tespit edilen Alexsandr Satlaev’in ‘tecrit’ cezası sürerken, cezaevindeki polis soruşturması da tamamlandı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgide, firarın gerçekleştiği gün cezaevinde görevli olan tüm gardiyanlar polis tarafından sorgulandı.

Polis, cezaevinde birçok noktada kamera görüntüsünü incelemek üzere emare olarak aldı.

Firarın ardından cezaevinde hem idari hem cezai soruşturma açıldığı öğrenildi. Polis, suç tespit etmesi halinde dosyasını mahkemeye sevk edebilecek. Aynı şekilde Cezaevine Kaymakamlık tarafından da “ soruşturma memuru atandı.

Gözler, polis tarafından hazırlanan dosyada.

8 Şubat tarihinde Merkezi Cezaevinden firar eden ve günlerce polisle kovalamaca yaşayan Alexsandr Satlaev 11 Şubat tarihinde yakalanmıştı.

Soruşturmanın üzerinden 10 gün geçti…

‘Darp’ ve ‘soygun’ suçlarından 17 aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Satlaev, 8 Şubat tarihinde tutuklu bulunduğu cezaevinden firar etmişti.

Firarı geç fark edilen Alexsandr Satlaev, günlerce aranmış 3 gün sonra yakalanmıştı.

Satlaev aleyhine ‘tecavüz’ soruşturması da getirildi.

Alexsandr Satlaev’in hızlı bir şekilde Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması için dosyanın Savcılık tarafından havale edilmesi bekleniyor.