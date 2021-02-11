Vatandaş ihbar etti, firari yakalandı

Devrim DEMİR

Firari mahkûm Alexsandr Satlaev Polis Özel Hareket’ın operasyonuyla yakalandı.

Lefkoşa'daki Merkezi Cezaevi'nden kaçarak, Dikmen'den Ciklos'a, Girne'den Lapta'ya gittiği söylenen Rus uyruklu Alexandr Satlaev, uzman askerlerin ve özel eğitimli köpeklerin de katıldığı 3 günlük arama çalışmaları sonucu akşam saatlerinde Doğanköy’de tespit edildi.

3 gündür Lapta-Girne arasında geniş çaplı aramalar yapan ekipler, dün öğleden sonra aldıkları ihbar üzerine Doğanköy’de bir eve operasyon düzenledi.

Firari Alexandr Satlaev, akşam saatlerinde boş bir evde kıskıvrak yakalandı.

Firari kaçtı, polis kovaladı

Firarıyla birlikte kentlere kurulan güvenlik kamera sistemleri MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) de tartışma konusu oldu, kameraların işlevi sorgulandı.

Her ihbar değerlendirildi

Günlerdir her noktada alınan her ihbarı değerlendiren polis ekipleri, firari Satlaev’i dün sabah önce Girne Turizm Parkı’nda aradı.

Bölgeden kaçtığı tespit edilen firari gün boyu Girne içinde ve yat limanında arandı ancak polis bir sonuca ulaşamadı.

Lapta’da olduğuna dair ihbar alan polis, aramalarını yeniden Lapta’ya çevirdi.

Akşam saatlerine kadar aranan Alexsandr Satlaev’in izine ulaşılmadı.

Boş bir villaya sığındı

Firari dün Doğanköy’de görüldü. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre Satlaev, akşamüzeri köpeklerini gezdiren bir kadından “İngilizce” konuşarak cep telefonuna ihtiyacı olduğunu, telefonunu kaybettiğini söyleyerek yardım istedi.

Firarinin hareketlerinden şüphelenen kadın durumu ailesine anlattı, tarifleri neticesinde polise hızla haber verilirken, Özel Harekât bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Boş evler tek tek arandı

Özel Harekât Doğanköy’de karanlık çökünce tüm boş evleri tek tek aradı. Bölgedeki görgü tanığının da yardımıyla sığındığı boş villa tespit edilen Alexsandr Satlaev’in yakalanması için polis hızlıca harekete geçti.

Boş evin üst katında banyo odasında yakalanan Satlaev ve polis arasında kısa süren bir boğuşma yaşandı.

Doktor kontrolünden geçirildi, uzun süre poliste sorgulandı

4 gündür polisle köşe kapmaca oynayan firari, boş bir villada kıskıvrak yakalandı. Akşam saatlerinde Girne Akçiçek Hastanesi’ne sevk edilen Alexsandr Satlaev, uzun saatler Girne Polis Müdürlüğü’nde sorgulandı.

Satlaev’in bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Neler yaşandı?

Alexsandr Satlaev, 8 Şubat’ta 2 yıldır yargılanmayı hükümsüz tutuklu olarak beklediği Merkezi Cezaevi’nden firar etti.

Dikmen’de 8 Şubat gecesi polis tarafından tespit edilen firari, kaçmayı başardı.

9 Şubat’ta Ciklos’ta görülmesi üzerine aranan Satlaev, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

10 Şubat’ta Lapta-Alsancak bölgesinde kalabalık bir polis ekibi gün boyu yaptığı tüm aramalarda firarinin izine rastlamadı.

11 Şubat’ta aramalarını Girne merkezde yoğunlaştıran polis ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine firariyi Doğanköy’de boş bir villada kıskıvrak yakaladı.

2 yıl önce Girne’de bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı için tutuklanan, "Alex" olarak bilinen firarinin, kendi ülkesinde ‘seri tecavüz’ suçundan 4 yıl hapse mahkûm olduğu da iddia ediliyor.

Rus medyasında çıkan bazı haberlere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti bölgesinde eski bir polis müfettişi (dedektif) olan Alexandr Satlaev, 2013 yılında 4 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Polisten şiddet yanıtı: “Tespit edilmesi durumunda, yasal işlem başlatılacak”

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada firari Alexsandr SATLAEV yakalanması sırasında şiddet gördüğü iddiaları üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, tespit edilmesi durumunda yanlış hareketi ve ihmali görülen personel hakkında gerekli yasal işlemin başlatılacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

“BASIN BİLGİ NOTU

8 Şubat 2021 tarihinde, Merkezi Cezaevinden firar eden Alexsandr SATLAEV polis ekipleri tarafından 4 gün süren yoğun ve zorlu aramalar neticesinde bugün akşam saatlerinde Doğanköy’de gizlenmiş olduğu boş bir ev içerisinde tespit edilmiş ve gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, firari şahıs Alexsandr SATLAEV’in yakalanması ve polis merkezine sevki sırasında çekilmiş görüntüler konu edilerek, söz konusu şahsa polis tarafından şiddet uygulandığı ve işkence yapıldığı yönünde yorumlar yapılmaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü olarak herhangi bir şahsa karşı uygulanan şiddet ve/veya işkenceye kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği, şiddet ve işkenceye sıfır toleransı esas aldığımızı belirtir, olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, tespit edilmesi durumunda yanlış hareketi ve ihmali görülen personel hakkında gerekli yasal işlemin başlatılacağını halkımızın bilmesini isteriz.

Halkımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

PGM- BASIN SUBAYLIĞI”





Fotoğraflar: Burçin Aybars