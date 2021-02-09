Firari hala aranıyor

Merkezi Cezaevi’nden dün akşam firar eden tutuklu Alexsandr Satlaev, hala aranıyor.

Cezaevinden kaçan firarinin en son Dikmen bölgesinde görüldüğü ifade edilmiş, Polis ve asker, dün akşam bölgede yolları kapatarak geniş çaplı arama başlatmıştı.

Firarinin Dikmen’deki mandıralar bölgesinde görüldüğü ve polis ile kovalamaca yaşandığı da öğrenilmişti.

Soygundan tutuklanmıştı

Rus uyruklu Alexander Satlaev, Girne’de, bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı suçlamasıyla tutuklanırken, Rus medyası, Satlaev’in ülkesinde ‘seri tecavüz’ suçundan 4 yıl hapse mahkûm olduğunu iddia etmişti.

Rus medyasında çıkan bazı haberlere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti bölgesinde eski bir polis müfettişi (dedektif) olan Alexander Satlaev, 2013 yılında 4 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınıp 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Polis her yerde arıyor

İlgili firariyi görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi. Polis firarinin yakalanması için araştırma başlattı, tutuklunun cezaevinden nasıl kaçtığı yönünde bir bilgi verilmedi.