Bir kadına saldırdıktan sonra soygundan tutuklanmıştı, şimdi firar etti

Merkezi Cezaevi’nden bir tutuklu firar etti. Polis, Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr Satlaev’in bugün cezaevinden firarının tespit edildiğini duyurdu.

Soygundan tutuklanmıştı

Rus uyruklu Alexander Satlaev, Girne’de, bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı suçlamasıyla tutuklanırken, Rus medyası, Satlaev’in ülkesinde ‘seri tecavüz’ suçundan 4 yıl hapse mahkum olduğunu iddia etmişti.

Rus medyasında çıkan bazı haberlere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti bölgesinde eski bir polis müfettişi (dedektif) olan Alexander Satlaev, 2013 yılında 4 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınıp 4 yıl hapse mahkum edildi.

Polis her yerde arıyor

İlgili firariyi görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi. Polis firarinin yakalanması için araştırma başlattı, tutuklunun cezaevinden nasıl kaçtığı yönünde bir bilgi verilmedi.

İşte polis açıklaması:

Dikkat Firari Şahıs Aranıyor

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr SATLAEV'in bugün cezaevinden firar ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.