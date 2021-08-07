‘Fare Zehiri’nde İhale Çıkmazı

Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından açılan “Mum Blok Fare Zehiri Temini” ihalesinin sonucu tartışmaya neden oldu. Taraflardan Yolo Trading LTD’in yetkilisi Fırat İmamzade, ihalenin kendilerine verilmemesine yönelik gerekçenin ‘temelsiz’ olduğunu savundu, karara itiraz etti.



Rekabet Kurulu, Merkezi İhale Komisyonu'nun 01/07/2021 tarihli ve 149/2021 sayılı kararının iptal edilmesini istedi.

Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından açılan “Mum Blok Fare Zehiri Temini” ihalesinden çıkan kararın şaibeli olduğunu düşünen Yolo Trading LTD sonuca itiraz etti. En düşük ihaleyi kendilerinin verdiğini söyleyen firma yetkilisi Fırat İmamzade, yaptığı şikayette teklifin reddedilme nedenlerinin kendilerine net bir şekilde bildirilmediğini söyledi. Hakları olan ihalenin başkasına verildiğini savunan İmamzade, Merkezi İhale Komisyonu tarafından “komisyon ve bilirkişi raporları” gerekçe gösterilerek ihalenin kendilerine verilmemesinin ‘temelsiz’ olduğunu iddia etti.

İtiraz Rekabet Kurulu’na taşındı

Konuyu Rekabet Kurulu'na taşıyan firma yetkilileri, kurulun 3 Temmuz 2021 tarihli bir kararla kendilerini haklı bularak ihale kararının iptaline karar verdiğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından 1 Temmuz 2021 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nun yeni bir karar ürettiğini belirten İmamzade, bu kararda "ihalenin bilirkişi ve komisyon raporuna göre” kendilerine verilmediğini söylediklerini ancak raporun detaylarının açıklanmadığını belirtti.

Kurul itirazı haklı buldu, kararın iptalini istedi

Yapılan “Bilirkişi ve komisyon raporu” incelemesinde, ihalenin Teknik Şartname’nin 16. Maddesine uymadığı gerekçesiyle başka bir şirkete verildiğinin tespit edildiği ancak Yolo Trading LTD. tarafından sunulan ihale dosyasında 16. Maddeye aykırı bir durum olmadığının kanıtlandığı belirtildi.

Detaylı incelemeler sonucu Rekabet Kurulu, Yolo Trading LTD.’in iddia ve itirazlarını oybirliği ile haklı bulduğunu bildirdi. Kurul ayrıca, Merkezi İhale Komisyonu’nun 1 Temmuz 2021 tarihli kararının da iptal edilmesine ve komisyonun yeni bir karar üretmesine de oyçokluğu ile karar verdiğini açıkladı.