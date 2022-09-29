Falyalı cinayeti: “Karanlıkta ateş edildiğini gördüm ancak ateş açanları görmedim”

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, ilk tanığı mahkemeye dinletti. Tanık olarak dinlenen Falyalı’nın eski koruması Türkistan Gülce yaşananları anlattı.

Gülce şunları söyledi:

“Olay günü saat 18.30 sıralarında Halil Falyalı’yı otelden aldık, evine doğru yola çıktık. Önde Falyalı’nın makam aracı arkada ben ve diğer koruma arkadaşımın olduğu araçla Çatalköy’e doğru yol aldık. Çatalköy’e girdiğimizde virajda gri renkli kiralık bir aracın dörtlülerini yakmış ve durduğunu gördük. Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş önce kornaya bastı ardından arabayı durdurdu. Ben ve diğer koruma arkadaşım araçtan indik. Falyalı’nın aracının yanına gittik. Falyalı başıyla aracı işaret ederek bakmamızı istedi.

Gri renkli aracın neden durduğunu anlamak için oraya doğru yol aldık. Birden silahlar patladı. Sesin geldiği yere baktım sadece karanlıkta ateş edildiğini gördüm ancak ateş açanları görmedim.

Öne doğru koşmaya başladım, civardaki bir eve ait bahçeye saklandım. Bir süre sonra gri renkli aracın Ozanköy’e doğru gittiğini gördüm. Aracın içerisinde kim vardı, kaç kişiydiler görmedim. Bahçeden çıkıp, Falyalı’nın aracının yanına gittim. Demirtaş ve Falyalı araçta hareketsiz bir şekildeydiler. Daha sonra Hüsnü Falyalı’yı ve ambulansı aradım. 10 dakika sonra Falyalı’nın eşi Özge hanıma ait araç olay yerine geldi. Sonra polis ve ambulans geldi. Anlatacaklarım bunlar.

Gülce, savunmanın bir sorusu üzerine ise şunları söyledi:

İlk ifademde ateş açtığımı anlatmamıştım. Ancak Falyalı’nın cenazesinin ardından tutuklanınca belki durdururum amacıyla gri renkli araca doğru 2 el ateş açtım.”

Gülce’nin ifadesinin ardından duruşma yarın (Cuma) saat 11.00’e ertelendi.