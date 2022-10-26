Falyalı cinayeti davası sürüyor

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, 12 ve 13’üncü tanıkları da dinletti.

12’inci tanık PGM Olay Yeri İnceleme Uzmanı Emre Taşdan, mahkemeye yaptığı icraatlar hakkında bilgi verdi, olay yerinde çektiği fotoğrafları, topladığı kanıtları emare olarak sundu. Daştan, sunduğu emareler arasında Falyalı cinayetiyle ilgili Türkiye’de tutuklu yargılanan Mustafa Söylemez ile ilgili bilgiler dikkat çekti.

Daştan, Söylemez’in Ercan Havaalanı’na gitmek için kullandığı ZSS 211 plakalı kiralık araçtan çıkan eldiven, pet şişleler, araç paspasları, paspaslar üzerinden alınan toprak, peçete, Söylemez adına düzenlenmiş kiralık araç sözleşmesi, araca ait diğer evrakları emare olarak sundu. Daştan, bazı emarelerin Türkiye Cumhuriyeti Kriminal Laboratuvarında incelendiğini açıkladı. Daştan, 29 emareyle ilgili parmak izi incelemesi yaptığını da belirtti.

Yapılan inceleme sonucu Alsancak’ta sanıklar Veysel Sare ve Musa Çiçek’in kaldığı evde bulunan bir adet cep telefonunun üzerinden 2, Falyalı’ya ait SL001 plakalı araçtan 4 parmak izi örneği alındığını belirtti.

Daştan emareleri incelenmek üzere polis çavuşu Celal Erden’e teslim ettiğini ifade etti.

Daha sonra PGM Foto Parmak İzi, Teknik Görüntüleme ve Olay Yeri Uzmanı polis çavuşu Celal Erden tanık kürsüsüne çıktı.

13’üncü tanık Erden, ele geçirilen cep telefonu üzerinde tespit edilen 2 adet parmak izinin de sanık Musa Çiçek’e ait olduğuna dair tespit yaptığını söyledi.

Erden, SL 001 plakalı aracın üzerinde tespit edilen parmak izlerinin ise Halil Falyalı’nın koruması Türkistan Gülce’ye ait olduğunu dile getirdi.

Erden, ancak olayla ilgili şubeye teslim edilen ZPH 927 plakalı aracın üzerinde belirlenen parmak izlerinin incelenecek duruma olmadığı için incelenemediğini ifade etti.

Teknik tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma yarın (27 Ekim) saat 11.30’a ertelendi.