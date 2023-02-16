EVYAD: “Binaların bu denli yıkıma uğramasının sorumluları yargılanmalı”

Evrensel Yaşam Hakları Derneği (EVYAD), depremde kaybedilen canlar nedeniyle ada halkının kalbinde tarif edilemez acı hissettiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, binaların bu denli yıkımından sorumlu olanların yargılanarak en ağır cezayı alması istenerek, “Belki o zaman kalbimizde ki acı bir nebze azalır.” denildi.

Dernek açıklamasında, depreme dayanıklı binalar ve özelliklerine değinilerek, depreme dayanıklı binaların, projesine harfiyen uygun inşa edilmiş ve sürekli bakımı yapılan binalar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Betonarme bir binanın sağlam olmasını sağlayan binanın iskeletini oluşturan karkasıdır. Bina iskeleti temel, bağlantı kirişi, kolon, kiriş ve plakadan oluşur ve bina bu aşamadan kesinlikle taviz verilmeden projesine bire bir uygun şekilde yapılması gerekir.” denildi.

Depreme dayanıklı bir bina yapabilmek için öncelikle toprak/zemin analizi yapmak gerektiğine işaret edilen açıklamada, toprak yapısına göre uygun temel seçiminin önemine vurgu yapıldı.

Su yalıtımının binanın ilk günkü kadar sağlam ve dayanıklı olması için hayati önem taşıdığı belirtilerek, bina yapımında kaliteli malzeme kullanmanın önemine değinildi.

Oturulan bina veya dairenin sağlam olup olmadığıyla ilgili de şu bilgiler paylaşıldı:

“Öncelikle dış gözlem çok önemlidir. Zeminde kolonlarda çatlak, nemden dolayı dağılmış çürümüş kolonlara bakılmalıdır. Yapıda herhangi bir çatlama gibi anomalilerin olup olmadığına bakılmalıdır.

Eğer ilgili binanın yapımı ve sağlamlığı ile ilgili şüpheler varsa bir uzmana başvurularak gerekli inceleme yapılmalı ve o binanın donatı durumu ve beton kalitesi incelenmelidir.

Mevcut yapının sağlamlığını denetletmek için Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odasına başvurulabilir.”

Binaların da sürekli bakıma ihtiyacı olduğu, doğru zamanında yapılan bakımın binanın ömrünü uzattığı ve sağlamlık performansını koruduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu kadar yaşanan büyük acıdan sonra ivedilikle ülkemizde de yapı denetim ofisleri kurulup uzman denetim ekipleri oluşturularak tüm binaların inşatları şahısların inisiyatifine bırakılmamalı ve her aşamada sıkı şekilde denetlenmelidir. Yapım her aşamada denetlenmeli ve denetçilerin onayı olmadan bir sonraki aşamaya geçilememelidir.” denildi.

Açıklamada, erişkin bireylerin Sivil Savunma Teşkilatı tarafından eğitilmesi ve okullarda da sosyal bilgiler dersine deprem ile ilgili öğretici bilgiler konulmasının şart olduğu da ifade edildi.