Evinden satışa hazır halde uyuşturucu çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Lefkoşa’da E.B’nin evine operasyon düzenlendi, satışa hazır paketlerde yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Polis ayrıca söz konusu evde 1adet hassas terazi ve üç adet öğütücü bularak emare olarak aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Zanlının konu maddeleri aranan 1 şahıstan alıp, 8 gramını 160 Euro

karşılığında tanımadığı iki farklı kişiye verdiğini itiraf ettiğini anlatan polis,

olayla ilgili aranan 1 kişi olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.