Evinde uyuşturucu bulundu, tutuklandı

Polis tarafından dün yapılan aramalarda evinde uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik'te A.G.’nin (K-36) ikametgâhında yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu kişi tutuklandı.

Öte yandan, Kumyalı'da ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan H.G. (E-34) de tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam etmektedir.