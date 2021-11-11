Evinde uyuşturucu bulunan zanlı teminata bağlandı

Gönyeli’deki evinde yapılan aramada Kokain ve Hintkeneviri bulunduğu için tutuklanan N.A.Ç teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı 5 Kasım saat 19.55-20.55 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, zanlı N.A.Ç’nin Gönyeli’deki evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını ve yaklaşık 2 gram ağırlığında Kokain ile yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis KKTC vatandaşı olan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.