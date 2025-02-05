Evinde 30 gram uyuşturucu bulundu

Girne’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Ö.B.T. mahkemeye çıkarıldı, 2 gün tutukluluk alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru 4 Şubat 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından, Girne’de 13 Şubat Sokak’ta bulunan bir apartmanda kalan zanlının kaldığı dairede arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının evinde 11.00 ile 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilen aramada yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini söyleyen polis, zanlının uyuşturucuyu nereden ve kimden aldığına dair de araştırma yapacaklarını açıkladı. Polis memuru, alınacak ifadeler, suçla bağlantısı olduğuna inanılan şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.