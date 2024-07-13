Evde hintkeneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Güvercinlik ve Gazimağusa’da iki ayrı evde yapılan aramalarda, M.E’nin (E-24) tasarrufunda kaplar içerisinde ekili ve bakımları yapılmış 3 kök hintkeneviri ve bitki bakımında kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alındı.

Söz konusu kişi tutuklandı.

Lefkoşa'da uyuşturucu

Öte yandan Lefkoşa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından Ö.Ç’nin (E-24) kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ele geçirildi.

Polis açıklamasında evde ayrıca, 4 canlı mermi, 3 boş kovan ve 3 çekirdekten oluşan tüfek mermisi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2 bin euro, 800 dolar ile 190 sterlin nakit para tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.