ESPA Yönetim Kurulu’ndan Gazeteciler Birliği’ne ziyaret

Mete Boyacı başkanlığındaki Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) Yönetim Kurulu, Kıbrıs Tür Gazeteciler Birliği’ni ziyaret etti.

Boyacı: “Çıkacak bilgilerin doğruluğuna güvenilmeli”

Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi Başkanı Mete Boyacı, bir grup iş insanı olarak üç yıl önce bir araya geldiklerini belirterek, herkesin bildiği sorunların nasıl aşılabileceği, sıkıntılara nasıl çözüm getirilebileceği noktasında düşünmeye başladıklarını ifade etti.

Veriye dayalı çalışma yapmak için yola çıktıklarını dile getiren Boyacı, halkın, düşünce kuruluşu olarak ESPA’dan çıkacak bilgilerin doğruluğuna güvenmesi istediklerini söyledi. Yönetim Kurulu yanında Danışmanlar Kurulu da oluşturduklarını kaydeden Boyacı, Danışma Kuruluna çok değerli isimleri kattıklarını belirtti.

Kamuda liyakatın çok önemli olduğunun altını çizen Boyacı, bunun ülkedeki pek çok sorunun temellerinden birini oluşturduğunu söyledi. Kara para aklama konusunun da üzerine gittiklerini ifade eden Boyacı, kara para aklamanın, “kabul edilemez”, “adaletsiz” ve “haksız” bir uygulama olduğunu vurguladı.

Emlak konusunda yaşananlara da işaret eden Mete Boyacı, bu konunun toplumun geniş bir kesimini etkilediğini, etkileyeceğini belirtti. Boyacı, bu konuda uzmanlarla konuşarak, fikir aldıklarını ifade etti.

Çok farklı kurumlarla, sendikalarla, birliklerle görüşmeler yaptıklarını kaydeden Boyacı, mümkün olduğunca geniş bir katılımda buluşarak, ortak zemin oluşturmak istediklerini söyledi. Boyacı, olumlu görüşler aldıklarını belirtti. Akılcı politikalarla birlikte hareket etmek gerektiğini dile getiren Boyacı, “Uzun vadede birilerinin bu adımları atması gerekiyor ki artık bu şikayet kısmından çıkalım, yapılması gerekenleri yapmaya başlayalım” diye konuştu.

Keser: “Toplumun genelini ilgilendiren bütün sorunlara karşı duyarlıyız”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser de, birey olarak Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Talep edilmesi halinde Birlik olarak katkıya hazır olduklarını dile getiren Keser, “Toplumun genelini ilgilendiren bütün sorunlara karşı duyarlıyız” dedi.

Daha özgür bir medya yaratılması, ifade özgürlüğüne zarar gelmemesi yönünde talepleri olduğunu ifade eden Keser, “Basını özgür olmayan bir toplumun özgür olamayacağı görüşündeyiz. O yüzden bu yönde çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Toplumun genelini ilgilendiren bir şeyin söz konusu olması durumunda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin buna taraf olacağını kaydeden Keser, ülkede demokrasinin daha çok gelişmesi, ifade özgürlüğü ve bütün özgürlüklerin toplumda daha çok yerleşmesi için ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Haber: Afet İlban / Fotoğraf: Timuçin Yıldırım