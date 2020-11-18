‘Eroin zanlıları’ yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin Lefkoşa’da başarı ile sonuçlandırdığı 1 Kilo 300 gramlık uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar M.A, S.K ve B.Ş.K dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. E.A olayla bağı olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Eroin) Alma ve Tasarruf suçlarıyla tutuklu olduklarını belirtti.

Polis,6 Kasım tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgiyle operasyonun gerçekleştirildiğini ve zanlıların tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlı 1’in aleyhine 900 gram eroin alma ve tasarrufu, Zanlı 2 ve 3’ün aleyhine 2 kilo eroin alma, verme ve tasarrufu suçlarından dava getirildiğini belirtti. Polis, suçların ciddiyetine değinip, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.