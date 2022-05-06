Erhürman’dan sorular: Halkın iradesi teferruattan mı ibaret?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye’de bakan değişikliği ile Kıb-Tek ve elektrik zammına ilişkin yapılan yanlışlıkların ifade edildiğini söyledi, “Amcaoğlu'nun saydığı tüm bu yanlışlar yapılırken, bakanların çoğunluğu da, başbakan da aynıydı” dedi, “Bu yanlışlardan onların hiçbir sorumluluğu yok mu?” diye sordu.

Erhürman, arka arkaya sorular yönelterek, cevap istedi.

“Bir an önce kurulsun diye herkesin dua ettiği hükümet bu yönetim anlayışına sahip olanların kuracağı mı?” sorusunu gündeme taşıyan Erhürman, “Peki tüm bu yanlışların bedelini en ağır biçimde ödeyen yurttaşların buna onayı var mı? Yoksa bu halkın iradesi kimilerine göre bir teferruattan mı ibaret?” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “ Sn. Atun gitti, Sn. Amcaoğlu geldi ve açıkladı: Elektrik zammı ekonomik akla aykırı. Çoklu tarifeden vazgeçilmesi yanlış. KIB-TEK'in sorunu mali değil, idari. KIB-TEK'in mali yükünün artması son dönemde yapılan yanlışların eseri. "Yakıt değişim bedeli" yanlış, kaldırılmalı... Sn. Amcaoğlu'nun saydığı tüm bu yanlışlar yapılırken, bakanların çoğunluğu da, başbakan da aynıydı. Bu "yanlış"lardan onların hiçbir sorumluluğu yok mu?! Bir an önce kurulsun diye herkesin dua ettiği hükümet bu yönetim anlayışına sahip olanların kuracağı mı?! Peki tüm bu yanlışların bedelini en ağır biçimde ödeyen yurttaşların buna onayı var mı?! Yoksa bu halkın iradesi kimilerine göre bir teferruattan mı ibaret?”

“Yakıt Değişim Bedeli kaldırılıyor”