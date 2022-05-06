“Yakıt Değişim Bedeli kaldırılıyor”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, toplumda infial yaratan enerjideki “Yakıt Değişim Bedeli”nin kamu yararı gözetilerek kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri yapıldığını söyledi.

Bu yöndeki açıklamayı bu sabah BRT’de yapan Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetiminin çoğunlukla toplanarak bu kararı aldığını belirtti.

Toplantıya yönetim kurulu başkanı ve genel müdürün katılmadığını ancak kararın alındığını ifade eden Amcaoğlu, “Bakanlar Kurulu nizamname değişikliği ve yakıt değişim bedelinin tarifede. İptalini bugün görüşecek” dedi.

Maliye Bakanı, Dörtlü Hükümet döneminde uygulanan “çoklu tarife”ye geçilmesi için çalıştıklarını da sözlerine ekledi, bunun için mayıs ayını hedeflediklerini ifade etti.