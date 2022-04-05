Erhürman: “Zamları geri alın. Bu ülke, bu halk uçurumdan aşağıya yuvarlanıyor!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrikle rekor %229.18 enflasyon oranına işaret etti, ‘Bunun altından kimse kalkamaz’ dedi.

Hükümet’e ‘zamları geri alın’ çağrısı yapın Erhürman, uzmanların da olduğu bir ortamda ‘akıl yolu aranması’ gerekliliğine işaret etti, “Bu ülke, bu halk uçurumdan aşağıya yuvarlanıyor!” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Türkiye'de Mart ayı enflasyonu % 5.46, yıllık enflasyon % 61.14. Bizde Mart ayı %13.05, yıllık % 83.19. Resmi rakamlar! Bizde rekor % 229.18'e varan artışla elektrikte. Elektrik zammının piyasadaki tüm ürünlere yansıması henüz görülmedi.

Bu hesapsız kitapsız yönetim anlayışıyla hayat pahalılığının maaşlara yansıması söz konusu olduğunda ne yapacak Maliye? Belediyeler? Asgari ücret? Bunun altından kimse kalkamaz!

Tekrar ediyorum. Bu zamları geri alın. Uzmanların da bulunduğu bir ortamda akıl yolunu arayın. Seçimden önce "uçurumun kenarına getirdiniz" demiştik. Şimdi bu ülke, bu halk uçurumdan aşağıya yuvarlanıyor!”