Erhürman: “Öncelikli ihtiyacımız okul ve hastane mi, yoksa 'külliye' mi?" sorusuna "külliye" yanıtını verecek kaç kişi var?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özellikle de depremden sonra ülkede öncelikli ihtiyacın ‘okul mu, hastane mi, külliye mi’ sorusuna ‘külliye’ yanıtı verecek olmadığına işaret etti, yetkililere de ‘siyareti’ bir yana bırakıp gereğini yerine getirme çağrısı yaptı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bu ülkede, hele de depremden sonra, "öncelikli ihtiyacımız okul ve hastane mi, yoksa 'külliye' mi?" sorusuna "külliye" yanıtını verecek kaç kişi var?

Bu, kendisi de yanıtı da son derece açık ve basit soruyu, hani o depremde yapmayın dediğiniz "siyaset"i bir yana bırakıp düşünebilir ve gereğini yerine getirirseniz, belki samimiyetiniz bir gıdım daha az sorgulanır hale gelebilir!”