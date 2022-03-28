Erhürman: “Kaynaklar kıtsa, öncelikleri belirleyin”

Ayşe GÜLER

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, ülkenin içerisinden geçtiği ekonomik ve mali krizin herkesin farkında olduğunu söyledi, bu konuda popülizm yapılmayacağının bilincinde olduklarını söyledi.

Erhürman, “Mademki ülkedeki kaynaklar kıttır. Kaynakları öncelikleri belirleyerek, kullanmak gerekir” şeklinde konuştu.

TC ile protokol imzalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Erhürman, bu bağlamda kendi iç çalışmamızın yapılması gerektiğini, protokolün hangi zemin üzerinden yürüdüğüne ilişkin ne Meclis’in ve vekillerin haberi olmadığını vurguladı.

Erhürman, protokollere yönelik yıllardır aynı yöntemle çalışıldığını, sisteminin tekrar ele alınması gerektiğini yineledi.

Geçtiğimiz protokolün gerçekleme oranının yüzde 50 olduğunu hatırlatan Erhürman, “Bu gerçeklerle yüzleşin. Bununla TC ile ilişkileri daha iyi noktaya taşıyın” çağrısı yaptı.

Zamlar: “Ekonomik akıldan yoksun”

Erhürman, alkollü içecekler ve elektriğe yapılan zammı eleştirerek, “ekonomik akla sahip olarak mı bunu yapıyorsunuz?” diye sordu.

“Zamların faturaya yansıdığı gün, ciddi sorunlar yaşanacak” diyen Erhürman, bu zammın sübvanseye edilmemesi halinde üreticinin üretim yapamayacağını kaydetti.

Erhürman, elektrikte yapılan zam miktarının yüzde yüz yanlış olduğunu vurguladı.