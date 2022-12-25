Erhürman: En çok belediyeyi kazanan parti olduk

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarına göre 6 ilçeden 3’ü olmak üzere 7 belediye başkanlığını kazandıklarını belirtti, “Yerel seçimde en çok belediye başkanı çıkaran parti olduk” şeklinde konuştu.

Erhürman, hem kazandıkları hem de kaybettikleri bölgede gerekçelere yönelik ciddi çalışma sürecinden geçeceklerini açıkladı.

“UBP 6, DP 1, TDP 1 belediye başkanlığı kazandı. 3 bağımsız aday kazandı” diyen Erhürman, “Kazandığımız yerlerde de kaybettiğimiz yerlerde de kimilerine göre sürprizler var. Adaylarımız ciddi performans gösterdi” diyen Erhürman, “Biz, CTP olarak 16 yerde aday gösterdik. Karşımızda da hükümette bulunan 3’lü ittifaklar vardı. İttifaklar aracılığıyla seçime girmedik” değerlendirmesinde bulundu.

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