Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İŞTE BÖLGE BÖLGE SONUÇLAR
İŞTE BÖLGE BÖLGE SONUÇLAR

İŞTE BÖLGE BÖLGE SONUÇLAR

Yerel seçimlerde her bölgede sandıklar açılıyor.

A+A-

Yerel seçimlerde her bölgede sandıklar açılıyor. 

LEFKOŞA

149 sandığın 138’i açıldı:

Mehmet Harmancı %49.81

Sıla Usar İncirli: %26.54

Sadık Gardiyanoğlu: %22.02

 

GİRNE

66 sandığın 61'i açıldı:

Murat Şenkul % 34.52

Nidai Güngördü % 32.53

Zeki Çeler % 31.23

 

MAĞUSA

98 sandığın 82’si açıldı:

Süleyman Uluçay % 52.13

Erdal Özcenk % 37.

Salih Oktay % 8.83

 

GÜZELYURT

55 sandığın 50’si açıldı:

Mahmut Özçınar %44.6,

Osman Bican % 35.3,

Reşat Kansoy % 20.10

 

LEFKE

29 Sandığın 27’sı açıldı:

Aziz Kaya %50.64,

Adil Özgey %46.64

 

İSKELE

35 Sandığın 32’si açıldı:

Hasan Sadıkoğlu % 65. 78,

Mehmet Şenol yüzde 34.22

Erenköy – Karpaz Belediyesi 

32 sandığın 30’u açıldı.

Hamit Bakırcı: %45.01

Suphi Coşkun: %23.74

Bekir Bolatcan: %12.59

Kufi Tulga: %12.67

Metin Osmanlılar: %5.99

 

Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi:

19 sandığın 15’i açıldı.

Fatma Çimen Tuğlu: %45.64

Cemil Sarıçizmeli: %39.36

Mehmet Çelebi: %14.99

 

Beyarmudu Belediyesi:

14 sandığın 8’, açıldı. 

İlker Edip: %53, 82

Bülent Bebek: %30.60

Sadık Tüver: %14.76

Güray Kafa: % 0,82

 

Yeniboğaziçi Belediyesi 

23 sandığın 23'ü açıldı

Katip Demir: %42.32

Mustafa Zurnacılar: %39.27

Şifa Çolakoğlu: %18.41

 

Tatlısu Belediyesi

4 sandığın 3'ü açıldı

Ahmet Hayri Orçan: %55.07

Orhan Bebek: %36.89

Mehmet Ali Özdemir: %8.04

 

Geçitkale – Serdarlı Belediyesi

23 sandığın 21’i açıldı.

Halil Kasım: %56.57

Hasan Öztaş: %43.43

 

Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi:

35 sandığın 32'si açıldı

Ali Karavezirler: %56.69

Ebru Törehan: %41.67

Kamil Erdoğan Meren: %1.64 

 

Mesarya Belediyesi: 

30 sandığın 25’i açıldı.

Ahmet Latif: %41.67

Kürşat Özer: %37.81

Hasan Adahan: %19.07

Eylem Dolmacı Nalcıoğlu: %1.44

 

Gönyeli Belediyesi

53 sandığın 

Hüseyin Amcaoğlu: %62.23

Ahmet Yalçın Benli: %37.77

 

Dikmen Belediyesi

29 sandıktan 23’ü açıldı.

Yüksel Çelebi: 53.34

Niyazi Öztürk: 45.54

Süleyman Kemik: 1.12

 

Çatalköy – Esentepe Belediyesi

22 sandıktan 15’i açıldı.

Ceyhun Kırok: %33.97

Mehmet Hulusioğlu: %32.24

Cemal Erdoğan: %21.01

Ahmet Karal: %7.34

Hüseyin Höğük: %3.85

Ahmet Özgün: %1.58

 

Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi 

51 sandığın 43’ü açıldı

Fırat Ataser: %48.32

Fuat Namsoy: %28.73

Emre Efendi: %14.48

Mehmet Yulaf: %4.47

Salahi Uçkan: %4.01

Bu haber toplam 1886 defa okunmuştur