İŞTE BÖLGE BÖLGE SONUÇLAR
Yerel seçimlerde her bölgede sandıklar açılıyor.
Yerel seçimlerde her bölgede sandıklar açılıyor.
LEFKOŞA
149 sandığın 138’i açıldı:
Mehmet Harmancı %49.81
Sıla Usar İncirli: %26.54
Sadık Gardiyanoğlu: %22.02
GİRNE
66 sandığın 61'i açıldı:
Murat Şenkul % 34.52
Nidai Güngördü % 32.53
Zeki Çeler % 31.23
MAĞUSA
98 sandığın 82’si açıldı:
Süleyman Uluçay % 52.13
Erdal Özcenk % 37.
Salih Oktay % 8.83
GÜZELYURT
55 sandığın 50’si açıldı:
Mahmut Özçınar %44.6,
Osman Bican % 35.3,
Reşat Kansoy % 20.10
LEFKE
29 Sandığın 27’sı açıldı:
Aziz Kaya %50.64,
Adil Özgey %46.64
İSKELE
35 Sandığın 32’si açıldı:
Hasan Sadıkoğlu % 65. 78,
Mehmet Şenol yüzde 34.22
Erenköy – Karpaz Belediyesi
32 sandığın 30’u açıldı.
Hamit Bakırcı: %45.01
Suphi Coşkun: %23.74
Bekir Bolatcan: %12.59
Kufi Tulga: %12.67
Metin Osmanlılar: %5.99
Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi:
19 sandığın 15’i açıldı.
Fatma Çimen Tuğlu: %45.64
Cemil Sarıçizmeli: %39.36
Mehmet Çelebi: %14.99
Beyarmudu Belediyesi:
14 sandığın 8’, açıldı.
İlker Edip: %53, 82
Bülent Bebek: %30.60
Sadık Tüver: %14.76
Güray Kafa: % 0,82
Yeniboğaziçi Belediyesi
23 sandığın 23'ü açıldı
Katip Demir: %42.32
Mustafa Zurnacılar: %39.27
Şifa Çolakoğlu: %18.41
Tatlısu Belediyesi
4 sandığın 3'ü açıldı
Ahmet Hayri Orçan: %55.07
Orhan Bebek: %36.89
Mehmet Ali Özdemir: %8.04
Geçitkale – Serdarlı Belediyesi
23 sandığın 21’i açıldı.
Halil Kasım: %56.57
Hasan Öztaş: %43.43
Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi:
35 sandığın 32'si açıldı
Ali Karavezirler: %56.69
Ebru Törehan: %41.67
Kamil Erdoğan Meren: %1.64
Mesarya Belediyesi:
30 sandığın 25’i açıldı.
Ahmet Latif: %41.67
Kürşat Özer: %37.81
Hasan Adahan: %19.07
Eylem Dolmacı Nalcıoğlu: %1.44
Gönyeli Belediyesi
53 sandığın
Hüseyin Amcaoğlu: %62.23
Ahmet Yalçın Benli: %37.77
Dikmen Belediyesi
29 sandıktan 23’ü açıldı.
Yüksel Çelebi: 53.34
Niyazi Öztürk: 45.54
Süleyman Kemik: 1.12
Çatalköy – Esentepe Belediyesi
22 sandıktan 15’i açıldı.
Ceyhun Kırok: %33.97
Mehmet Hulusioğlu: %32.24
Cemal Erdoğan: %21.01
Ahmet Karal: %7.34
Hüseyin Höğük: %3.85
Ahmet Özgün: %1.58
Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi
51 sandığın 43’ü açıldı
Fırat Ataser: %48.32
Fuat Namsoy: %28.73
Emre Efendi: %14.48
Mehmet Yulaf: %4.47
Salahi Uçkan: %4.01