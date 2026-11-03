“Ülke battı gitti algısı yaratılıyor”

Muhalefetin hükümete yönelik eleştirilerine değinen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkede her şeyin kötüye gittiği yönünde bir algı oluşturulduğunu iddia etti.

Oğuz, Genç TV’de Didem Gürses’in sunduğu “Alternatif Gündem” programında açıklamalarda bulundu.

Hükümetin çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni projeler üretmeye devam ettiğini savunan Oğuz, “siyasi istikrarın” yatırımların tamamlanmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Oğuz, “Vatandaşımıza ülke battı gitti gibi bir söylem yaratmanın doğru olmadığını söylüyorum. Eğer gerçekten böyle olsaydı bu hükümet altı ay önce havlu atardı. Böyle bir şey yoktur” diye konuştu.