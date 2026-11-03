Aniden rahatsızlanan 74 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Geçitkale’de evinde aniden rahatsızlanan 74 yaşındaki Hasan Hilmi Ersözler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında, Geçitkale sakini Hasan Hilmi Ersözler (E-74) evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ersözler’in bedeninde darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm nedeni yapılacak otopside tespit edilecek.

Mağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Mağusa’da dün saat 20.00 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, polisi fark eden A.Y. (E-19) tasarrufunda bulundurduğu folyo kağıdını yere attı. Yapılan incelemede folyo kağıdının içinde yaklaşık 2 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. A.Y. tutuklandı.

Yetkisiz belge düzenlemek

Girne’de 22 Ekim tarihinde, bir milletvekili adayının 2026 genel seçimlerinde adaylık başvurusu yapmak için aldığı ikametgah belgesi üzerine daha sonra “Üç yıldan itibaren aynı adreste ikamet etmektedir.” ibaresi yazdığı tespit edilen E.K.A. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kaçak ikamet

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sarhoşluk ve rahatsızlık

Girne’de Atatürk Caddesi’nde dün saat 12.00 sıralarında, nefes örneği vermeyi reddeden alkollü şahıs E.K.(E-39), yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tutuklandı.