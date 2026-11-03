Holguín, Başçeri’yi ziyaret etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.
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Adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.
Büyükelçilikteki görüşmede, Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman veKıbrıs Cumhuriyeti Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunan Holguin’in, liderlerle 9 Kasım Pazartesi günü de üçlü görüşmede bir araya gelmesi bekleniyor.
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