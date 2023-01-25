CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-YDP-DP hükümetinin KTMMOB’nin devletler arası sözleşmelerdeki vize yetkisini iptal eden tasarıyla ilgili açıklama yaptı. Erhürman, “Bu halkın kurumsal yapısıyla oynamaktan vazgeçin. Bu iş sizin boyunuzu aşar!” dedi.

Erhürman’ın açıklaması:

“Bir süreden beri genelde bu halkın kurumsal yapısıyla, özelde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ve en çok da KTMMOB ile kafayı bozmuş bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Şimdi de iktidar partilerine mensup üç milletvekilinin imzasıyla Birlik Yasası'nın değiştirilmesi gündeme geldi. Hükumet değil, hükumete mensup üç milletvekili. Hem de Birlik ile hiçbir biçimde istişare edilmeksizin! Bu halkın kurumsal yapısıyla oynamaktan vazgeçin. Bu iş sizin boyunuzu aşar!”