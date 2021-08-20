Erhürman: “Bu boyuttaki bir saçmalık sürdürülebilir değil”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya paylaşımında hükümeti eleştirdi, “Memleket yangın yeri... Ama hükumet partilerinin gündemi hala kurultay, ona yönelik istihdam, vatandaşlıklar ve kendi aralarındaki atışmalar. Bu boyuttaki bir saçmalık sürdürülebilir değil. Elbette kısa bir süre içerisinde bitecek” dedi.

Erhürman, “Bu halkın umutlarını, özgüvenini yok etmelerine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Memleket yangın yeri... Ama hükumet partilerinin gündemi hala kurultay, ona yönelik istihdam, vatandaşlıklar ve kendi aralarındaki atışmalar. Bu boyuttaki bir saçmalık sürdürülebilir değil. Elbette kısa bir süre içerisinde bitecek.

Önemli olan, ekonomide, eğitimde, demokraside, hukukta ve her alanda yaratılan tahribatın ortadan kaldırılmasının planlarını yapmak. Gerçek gündem bu! Ve öyle sanılmasını istese de birileri, inanın ki asla çaresiz değiliz!!! Bu halkın umutlarını, özgüvenini yok etmelerine izin vermeyeceğiz!!!”