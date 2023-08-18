Eren Soygür hayatını kaybetti
CTP'nin önde gelen isimlerinden, Su İşleri Dairesi eski müdürü Eren Soygür hayatını kaybetti...
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Eski Su İşleri Dairesi Müdürü 75 yaşında Eren Soygür hayatını kaybetti.
Soygür'ün vefatı, başta ailesi olmak üzere birçok kişiyi yasa boğdu.
Eski Su İşleri Dairesi Müdürü Soygür, bugüne kadar Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) birçok kademelerinde de görevler üstlendi, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.
Soygür'ün cenazesi, ikindi namazına müteakip, Lefkoşa Mezarlığı'nda defnedilecek.
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