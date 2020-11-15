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Erdoğan karşılaması!

Erdoğan karşılaması!

Erdoğan'ın Maraş ziyaretinde bölgeye sadece basın mensuplarının alınmasına karşın, bazı alanlarda yiyecek içecek statları da kuruldu.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım kutlamaları kapsamında an önce ülkeye geldi. Erdoğan’ı Ercan Havaalanı’nda protokolün yanı sıra, yüzlerce kişi de bayraklarla karşılamak üzere bekledi.

Yol kenarlarında bekleyenler, güvenlik önlemleri…

Yol kenarlarında Erdoğan’ın konvoyunu izlemek için bekleyenlerin yanı sıra, güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

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Ercan’dan, Erdoğan’ın izleyeceği güzergahta, belirli noktalarda özel birliklerin hazır beklediği göze çarptı.

Maraş’ta hazırlıklar sürüyor…

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Öte yandan Erdoğan’ın ‘piknik yapmaya’ gideceği Maraş’ta da hareketli saatler yaşanıyor.

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Erdoğan’ın ziyaretini izleyecek tüm basın mensuplarına takılması zorunlu maske dağıtıldığı öğrenilirken, şu anda sadece basın mensuplarının Maraş’a alındığı da elde edilen bilgiler arasında.

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Soru soracak olan basın mensuplarına, ayrıca özel yüz siperi de verildi.

Kapalı Maraş'ta binaların üzerine KKTC ve TC bayrakları yanında Konya Belediyesi ve Türkiye'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait flamaları asıldı

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Bu alanda da çok geniş güvenlik önlemleri alındığı dikkat çekiyor. Polis, özel korumaları ve Çevik Kuvvet alanda adeta kuş uçurmuyor.

Maraş'ta 'piknik' hazırlıkları

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Yol boyunca bistro masalar kuruldu

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Çay - kahve ikramı mobil büfeden yapılıyor.

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Maraş'a girişte yoğun bir kalabalık oluştu. Erdoğan taraftarları, bayraklarla bölgeye giriş noktasında toplandı.

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Bölgeye girişte onlarca bisiklet dikkat çekti. Yapılan ilk açılışın ardından asfalta bisiklet yolu yapıldığı fotoğraf karelerine yansımıştı.

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Erdoğan'ın Maraş ziyaretinde bölgeye sadece basın mensuplarının alınmasına karşın, bazı alanlarda yiyecek içecek statları da kuruldu.

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Bölgeye girişteki yoğun güvenlik önleminin yanısıra denizden de Sahil Güvenliğin gemilerle geniş bir alanda güvenlik tedbirleri alındı

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Erdoğan'ın 'piknik' yapacağı Kapalı Maraş'ta masalar kuruldu, yeme- içme hazırlığı yapıldı.

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Simitten, meyveye, ayrandan çay- kahveye, masa ve standlarda yiyecek içecekler hazır edildi.

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Basın mensuplarına R.T.Erdoğan'ın sahil kenarında yemek yiyeceği alana inip fotoğraf çekilmesi için izin verildi. Erdoğan'ın masası kırmızı beyaz çiçeklerle donatılan masa olarak karelere böyle yansıdı.

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Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de şu anda Maraş'ta, Erdoğan'ın geleceği alanda hazır bekliyor.

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'Pikniğe' Türkiye ve Kıbrıs'ı güneyinden de basının çok yoğun ilgisi var

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