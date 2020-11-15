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Erdoğan Kıbrıs'ta

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla saat 12.20 sıralarında Kıbrıs'a geldi

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla saat 12.30 sıralarında Kıbrıs'a geldi.

Erdoğan'ın gelişinden önce saat 11.30 sıralarında aralarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın,  Kıbrıs gazilerinin de yer aldığı heyeti taşıyan uçak geldi.  Bakanları ve  kuvvet komutanlarını taşıyan ikinci uçaksa saat 12.30 sıralarında Ercan'a indi. 

Erdoğan, ülke genelinde düzenlenecek törenlerin yanı sıra Lefkoşa’da yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin açılışı da gerçekleştirilecek.

Törenler ve hastane açılışı için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’deki programı belli oldu...

Erdoğan, saat 12.00’de Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek olan törene katılacak.

Törenin tamamlanmasının ardından 8 Ekim’de bir kısmı halka açılan kapalı Maraş bölgesini ziyaret etmesi beklenen Erdoğan, saat 16.30’da da Acil Durum Hastanesi’nin açılışına katılacak.

 

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