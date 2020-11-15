"Maraş açılmaya hazır, eski mal sahipleri Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvursun"

Tatar ve Erdoğan Maraş’ta açıklama yaptı.

Buradan sonra ‘Acil Durum Hastanesi’nin açılışını yapacaklarını ifade eden Tatar, KKTC’yi geliştirme çabalarında olduklarını belirtti.

46 yıldır güven artırıcı önlemler çerçevesinde bir takım önerilerin karşı taraftan hep reddedildiğini ifade eden Tatar, Maraş’ın mülk sahiplerinin geri dönmesi, bölgenin kazandırılması için TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği bile bu adımı attıklarını kaydetti.

Tatar, mal – mülk sahiplerine de gelme çağrısı yaptı.

Erdoğan: “Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat edilmesi ile buradaki mülk sorununun çözüme kavuşabilir”

Erdoğan, Maraş (Varosha)’da: Niye buraları kapalı tutuldu - Güneyde kim varsa komisyona başvurarak, bedeli ödenmek suretiyle buralar sahiplerini bulur

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, buranın kapalı tutulmasının düşündürücü olduğunu ifade etti, Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat edilmesi ile buradaki mülk sorununun çözüme kavuşabileceğini belirtti. Uluslar arası bakışın KKTC’yi hiçbir zaman adil paylaşıma almadığını savunan Erdoğan, kuzeyin mahkum edildiğini, güneyin Avrupa Birliği’ne alındığını da ifade etti.

“Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız” diyen Erdoğan, atılan adımla yeni bir sürecin başladığını, buranın da gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklediğini savundu.

Gösterilen ilgi ve Ersin Tatar’a da cesareti için teşekkür etti, atılacak adımlarda yanında olacağını belirtti.

"Buranın gerçek sahipleri bellidir"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş ziyareti sonrası, “Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de gerçek sahiplerine burası kavuşacağı günü beklemektedir. Özellikle muhatabım kardeşim Ersin beye de bu gayreti bu cesareti için teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum, atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak Anavatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi söylemek istiyorum” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapalı Maraş ziyareti sonrası basına yaptığı açıklamada, Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, “Niçin Kuzey ve Güney olarak bu Kapalı Maraş bölgesi için, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş kapalı tutulmuş... Bu da düşündürücüdür...” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da devreye girmesiyle Güney’de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat etmek suretiyle buradaki malları nerdeyse nasılsa bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur.

Sene 1974, sene 2020... Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki; bir adım atalım mesafe alalım; çünkü uluslararası bakış hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs’ı adil paylaşımda muhatap almamıştır.”

Güney Kıbrıs’ın, Bürgenstock’taki görüşmelerde alınan kararlara uymadığını, referandumda haır dediğini anımsatan Erdoğan, buna rağmen Kuzey Kıbrıs’ın ne yazık ki adeta mahkum edildiğini Güney’in ise AB üyesi yapıldığını belirtti ve şunları dile getirdi:

“O çalışmaların o görüşmelerin bizzat içinde olan biri olarak o görüşmelerdeki müzakerelerdeki insanlara, yani Kuzey Kıbrıs’a yapılan adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Onun için de bugünkü Kapalı Maraş bölgesinde attığımız bu adım, 15 gün önce buraya atılan adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de gerçek sahiplerine burası kavuşacağı günü beklemektedir.

Özellikle muhatabım kardeşim Ersin beye de bu gayreti bu cesareti için teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum, atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak Anavatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi söylemek istiyorum.” (tak)

Fotoğraf YD/ Burçin Aybars