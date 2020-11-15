Erdoğan Maraş’ta!

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’yi ziyaretinde, 15 Kasım Maraş’ta piknik yapmak üzere Kıbrıs’a geleceğini açıklayan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Maraş’ta.

Yağmurun da etkisini artırdığı şu sıralarda Erdoğan Maraş’a girdi. Yoğun kalabalık var.

Basının ısrarlı sorularına karşılık girişte hiçbir açıklama yapılmazken, ‘pikniğin’ yapılacağı bölüme geçildi.