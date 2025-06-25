Erdoğan ile Trump görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,ve ABD lideri Donald Trump, fotoğraftan önce gülerek tokalaştı, ardından yan yana poz verdi. İki lider, yemekte de aynı masada oturdu.

Erdoğan ve Trump, yemekten sonra tercümanları aracılığıyla Kraliyet Sarayı'nda ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Trump'ın ikinci döneminden sonra yapılan ilk görüşme oldu.

TC İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın ABD Başkanı'yla baş başa yaptığı görüşmede, "Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığı ve bunun kalıcı olmasını temenni ettiği" belirtildi.

Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye ve ABD'nin özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.