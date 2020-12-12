Erbay Raman’dan iyi haber

Gönyeli’nin tanınmış isimlerinden, emekli eğitimci, dünden beridir kayıp olan Erbay Raman’dan sevindirici haber geldi.

Gönyeli’de sakin demans hastası 76 yaşındaki Erbay Raman, Gaziveren’de bulundu.

Raman’ın tedbir amacıyla hastanede kontrol edileceği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erbay Raman kalmakta olduğu ikametgahından kullanımında bulunan CA 582 plakalı araç ile ayrılmış ve geri dönmemişti.

Polis'ten yapılan açıklama şöyle:

"Kayıp Şahıs Erbay RAMAN bulundu . Dün saat 15:30'da aracı ile kalmakta olduğu ikametgahından ayrılan Gönyeli’de sakin Erbay RAMAN (E-76), bugün saat 17:30 sıralarında aracı ile birlikte Gaziveren'de bulundu . 76 yaşındaki Erbay Raman sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı."