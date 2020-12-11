76 yaşındaki ERBAY RAMAN kayıp
Ailesi, 76 yaşındaki, demans hastası Erbay Raman'ın kayıp olduğunu duyurdu.
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Ailesi, 76 yaşındaki, demans hastası Erbay Raman'ın kayıp olduğunu duyurdu.
Raman'ı görenlerin 0542 8501599 - 0542 8511730 nolu telefonlara ulaşması istendi.
Yapılan çağrı şöyle:
"KAYIP ARANIYOR Aşağıda resmi görülen eski SSEML md mv lerinden 76 yaşındaki demas hastası ERBAY RAMAN saat 15 00 te evden CA 582 nolu kırmızı mercedes le ayrılmış halen eve dönmemiştir görenlerin 0542 8501599 0542 8511730 nolu telefonlara ulaşılması önemle rica olunur"
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