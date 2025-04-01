Endonezya'dan Avustralya'ya giden uçak, bir yolcunun kapıyı açmaya zorlaması üzerine geri döndü

Endonezya'nın Bali kentinden Avustralya'nın Melbourne kentine giden Jetstar Havayolları'na ait uçak, bir yolcunun Hint Okyanusu üzerinde uçağın kapısını açmaya zorlaması üzerine geri döndü.

Skynews Australia'nın haberine göre, Jetstar Havayolları, JQ24 sefer sayılı Bali-Melbourne uçağının havalandıktan yaklaşık 2 saat sonra geri döndüğünü açıkladı.

Açıklamada, bir yolcunun Hint Okyanusu üzerinde uçağın acil çıkış kapılarından birini açmaya çalıştığı ve bu nedenle uçağın Bali'ye geri döndüğü aktarıldı.

Yolcunun Bali'deki yerel yetkililer tarafından uçaktan indirildiği belirtilen açıklamada, "Bu kabul edilemez davranışlara uçuşlarımızda asla müsamaha gösterilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.