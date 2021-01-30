Emekçinin dramı: İşsiz kaldık, ne yapalım?

Hükümet salgın nedeniyle pek çok sektörü “kapatma” kararı alırken, burada çalışan ve işsiz kalan çoğu güvencesiz emekçi için halen “ekonomik destek” gündeme gelmedi.

Özeldeki emekçiler işsiz kalmaya başladı, sesler yükseldi. Özel bir güvenlik firmasında görevli Esengin Orkoz isimli çalışan, 80 arkadaşı ile birlikte işlerine son verildiğini söyledi.

“Dört kişilik aileme bakmak zorundayım” diyen Orkoz, sesini sosyal medyadan duyurdu.

“Malesef 80 iş arkadaşımla beraber Covid 19 nedeniyle sektör kötü olduğu için işlerimize son verildi” diyen Orkoz, “Bu zor dönemde işsiz kalmak çok kötü, şimdi yetkilere soruyorum, ben aileme nasıl bakacağım, borçlarımı nasıl ödeyeceğim” diye sordu.

Bir babanın çaresizliğinden söz eden Orkoz, özel sektördeki güvencesiz ortamı dile getirdi. Saner Başbakanlığındaki UBP-DP-YDP azınlık hükümeti “sokağa çıkma yasağı” kararıyla birlikte, kapalı sektörlerin de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlendiğini açıklamış, ancak, kapalı sektörler için herhangi bir “Ekonomik Program” açıklamamıştı.

Ayrıca, reel sektörü destek için kamuda ‘hayat pahalılığı” ödeneklerinden üç boyunca kesinti yapılacağı duyurulmuş, buradan elde edilecek tasarrufun nasıl kullanılacağı da açıklanmamıştı.