Emekçiler görülmedi ancak iş makineleri durmadı

Serap ŞAHİN

Ada genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmak 6-9 Haziran tarihleri arasında “kâğıt üzerinde” yasaklandı, külliye inşaatı ise yasağa rağmen devam etmişti.

YENİDÜZEN, yasağın ilk günü olan Perşembe günü “külliye” inşaatında bazı işçilerin kavurucu sıcak altında, çalışmanın yasaklandığı saatlerde çalıştırıldığını fotoğraflamıştı.

Yasağın ikinci gününde külliye inşaatında, emekçilerin güneş altında olmadığı gözlemlendi ancak iş makinelerinin çalıştığı görüldü.

YENİDÜZEN aracılığıyla “devlet” kendi koyduğu kurala, yasağın ikinci gününde uyma kararı aldı.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6 Haziran – 9 Haziran tarihleri arasında, 12.00–16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağına uymayanların tespit edilmesi halinde, Alo 102 İhbar Hattı ile Bakanlığın sosyal medya hesaplarına ulaşarak iş yassına uymayanlarla ilgili şikayetçi olabileceklerini duyurdu.

YENİDÜZEN aracılığıyla “devlet” kendi koyduğu kurala, yasağın ikinci gününde uyma kararı aldı

YENİDÜZEN, yasağın ilk günü olan Perşembe günü “külliye” inşaatında bazı işçilerin kavurucu sıcak altında, çalışmanın yasaklandığı saatlerde çalıştırıldığını fotoğraflamıştı.

Yasağın ikinci gününde külliye inşaatında, emekçilerin çalışmadığı gözlemlendi ancak iş makinelerinin çalıştığı görüldü.

YENİDÜZEN aracılığıyla “devlet” kendi koyduğu kurala, yasağın ikinci gününde uyma kararı aldı.

Temmuz 2023’de de aynı yasağı uygulamaya koyan UBP – YDP – DP Hükümeti yine denetime çıkmamış, külliyedeki emekçiler 40 derece sıcağın üzerindeki bir havada çalıştırılmasını YENİDÜZEN 2 gün boyunca fotoğraflamıştı.

Yasağa uymayanlar için Alo 102 ihbar hattı devrede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 -9 Haziran tarihleri arasında, 12.00–16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağına uymayanların tespit edilmesi halinde, çalışanlar ve vatandaşların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alo 102 İhbar Hattı ile Bakanlığın sosyal medya hesaplarına ulaşarak şikayetçi olabileceklerini açıkladı.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü, Alo 102 İhbar Hattı’na gelen ihbarların da dikkate alınarak, belirtilen tarihler arasında ülke genelinde denetimler yapılacağı belirtilen açıklamada, denetimler çerçevesinde, yasağa uymayan işyerlerine İş Yasası kapsamında Çalışma Dairesi tarafından yasal yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Yaptırım, önce sözlü uyarı, sözlü uyarıya uyulmaması halinde ise İş Yasası’nın 72. Maddesi kapsamında, yarım asgari ücret tutarında para cezası uygulanacağı kaydedildi.

“Devlet” yine şaşırtmadı kendi yasağına uymadı