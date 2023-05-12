Elektrik panosundaki aşırı yüklenme yangına yol açtı

Alayköy Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yüksekbaş Gıda’nın soğuk hava deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 06.30'da çıkan yangının elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, elektrik dağıtım panoları, iki adet klima yanarak, soğuk hava deposu üzerinde bulunan sandviç panel ile depo içerisinde bulunan muhtelif içecek ve gıda ürünleri ise ısıdan zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.