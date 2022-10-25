Elektrik aksamları kısa devre yaptı, araç yandı
Gönyeli-Yenikent’te bu sabahın ilk saatlerinde bir araçta yangın çıktı.
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Gönyeli-Yenikent’te bu sabahın ilk saatlerinde bir araçta yangın çıktı.
Kanarya Sokak’ta Buğsem Hülya Öztenekecioğlu'na ait salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, araçta maddi hasar oluşurken, ısıdan dolayı evin sürme pencere camı da çatladı.
Foto: Arşiv
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