Elektrik akımına kapılan Özikiz yoğun bakımda

Yeşilyurt’ta, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait lift üzerinde, kopan elektrik tellerini tamir ederken elektrik akımına kapılan 50 yaşındaki Kemal Özikiz’in yoğun bakımda olduğu açılandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Özikiz, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait lift üzerinde, kopan elektrik tellerini direk üzerine monte ettiği sırada, elektrik akımına kapılarak yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü.

Özikiz, kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Koroner Yoğun Bakım Servisinde gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.