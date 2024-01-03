“Ekstra kat yapıldığından haberim yok”

Serap ŞAHİN

6 Şubat depremlerinde 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki Grand Isias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt’un ardından bu kez de kızı Bilge Açık yargı karşısına çıkarıldı, suçlamaları reddetti.

“Tespitlere ilişkin söylemek istediğim herhangi bir şey yok” diyen Açık, otele yüzde 5 ortak olduğunu ancak haklarını 2021 yılında devrettiğini ifade etti, “Otelin işleyişinden bilgim yok” şeklinde kendini savundu.

Açık, “Bütün işleyiş ve yönetimden babam sorumlu. İmza yetkim de yok. Ben otelin kaç katlı olduğunu dahi bilmiyorum” diyerek, “Ekstra kat yapıldığından da haberim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Otelden herhangi bir kar payı da almıyordum” ifadelerini kullandı.