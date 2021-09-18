Eğitimde yeni pandemi kararları

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar aldı. Kararlarda, eğitim alanında atılan adımlar dikkat çekti.

Buna göre,

Yüksek Öğrenim Kurumları, Pandemi Komisyonları oluşturacak



İlk ve orta okullarda:

Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak.

Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıftaki tüm öğrenciler ve o sınıfa giren öğretmenler mümkünse ayni gün, değilse bir sonraki gün pcr test taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve gönderilir.

Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin pcr testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacaklardır. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir.

Eğitim ile ilgili kararlar şöyle:

Yükseköğrenim:

Yüksek Öğrenim Kurumları, Pandemi Komisyonları oluşturacaktır. Bu komisyonlar maske, mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulması koşuluyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın belirlediği kriterler çerçevesinde pandemi eylem planı oluşturacak ve uygulayacaktır.

Okulların pozitif vaka ve temas protokolü



Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler (Öğretmen, çalışan veya öğrenci) okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecek.

Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yapmak üzere yönlendirilecek. Test sonucu negatif ise okula dönecek.

Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıftaki tüm öğrenciler ve o sınıfa giren öğretmenler mümkünse ayni gün, değilse bir sonraki gün pcr test taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve gönderilir. Bu arada okul pandemi kurulu ,sınıf listesini TSHD aracılığı ile temaslı ekibine iletecektir.

Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin pcr testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacaklardır. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir.

7-10 günlük izolasyon süresinin sonunda ,öğrenci ve öğretmenler negatif pcr test sonucu ile okula dönebileceklerdir. Bu süreçte kişiler bireysel olarak yakın veya uzak temaslı olduklarına karar veremezler. Yakın temas veya temas durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verecek ve bu karar okul yönetimi aracılığı ile sınıfa bildirilecektir.

Yapılan taramanın sonunda sınıfta 3 kişiden az kişide pcr pozitif çıkması halinde ise bu sınıf sadece temaslı sayılacak ve maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.

Öğretmenin pcr testinin pozitif olaması durumunda, Öğretmenin tüm ders verdiği sınıflardaki öğrenciler (özellikle son 2 gün derse girdiği) pcr testi yaptırıp sonucu çıkıncaya kadar izole olmak üzere eve gönderilirler. Bu arada Okul Pandemi Kurulu sınıf listesini TSHD aracılığı ile temaslı ekibine iletecektir. Bu sınıflardan herhangi birinde 3 ve üzerinde kişide pcr pozitifliği saptanırsa o sınıf yakın temaslı sayılacak ve 7-10 gün süre ile evde izole olacaklardır.(İzolasyon süresi ve bu sürede ne zaman pcr testi yapılacağı hakkında temaslı ekibi okula bilgi verecektir.) Bu sürede öğrenciler uzaktan eğitime katılacaklardır.

Üçten daha az kişide pcr pozitifliği olması durumunda bu sınıf, diğer sınıflarla karışmadan maske takarak okula gelip derslere katılacaklardır. 14 gün boyunca sınıfa giren öğretmenler her gün semptom takibi yapacak ve herhangi bir semptom olması durumunda öğrenciyi pcr testi yapmak üzere eve gönderecektir.

Öğretmenin okulda temas ettiği diğer öğretmenler ve çalışanlar da mümkünse ayni gün değilse ertesi gün pcr testi yapacaklardır.

İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102 ye bildireceklerdir.