Eğitimci Canev Dinçer belgesel çekimleri başladı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), eğitimci Canev Dinçer belgesel çekimlerine başlandığını kaydetti.

KÖDER’den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı içerisinde çekimi devam eden 4 belgeselden birisi olan ve Halkbank (Halk Bankası) sponsorluğunda çekimlerine başlanan Canev Dinçer belgeselinde başta kendisi olmak üzere eşi Ali Ziya Dinçer’den çocuklarına ve torunlarına, eski iş arkadaşlarından meslek hayatı boyunca çalıştığı öğretmenlere kadar sevdiği birçok kişi ile çekimler yapılıyor.

Hem Zeytinlik’te yer alan kendi evinde hem de farklı mekanlarda çekimleri süren belgesel, KÖDER Yapım Ekibi tarafından hazırlanıyor.

Belgeselde Canev Dinçer’in Lefkoşa’da geçen çocukluk günlerinden öğretmen olmak için okumaya gittiği İstanbul’a ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümündeki üniversite anılarına, kendi mezun olduğu Lefkoşa Türk Kız Lisesi’nde 1966 yılında başlayan İngilizce öğretmenliğinden Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndaki yöneticilik yıllarına değiniliyor.

Açıklamaya göre, belgeselde ayrıca Dinçer'in, "emekliliği sonrasında özel bir okulda devam eden yöneticilik yıllarından nerdeyse tüm yaşamına yayılan ve iki şiir kitabı ile de taçlandırdığı şiir sevdasına kadar uzanan yaşamı anlatılırken, çağdaş düşünce yapısına sahip bir eğitimci olarak aydınlık bir toplum yaratmak için verdiği mücadelenin yanı sıra yargılamadan ve karşılıksız olarak sevgiye dayalı yaşam felsefesi" de yer alacak.

Ekingen: “2025’te Halk Bankası ile iş birliğimizin ikinci meyvesini alıyoruz”

Bu yıl KÖDER ve Halk Bankası ile iki belgesel çekimi konusunda sözleşme imzaladıklarını ve bu belgesellerin çekimlerine başladıklarını kaydeden KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, topluma farklı alanlarda değerli hizmetler vermiş saygıdeğer kadınların belgesellerinin çekilerek toplumla buluşmasına ve bir nevi ölümsüzleştirilmesi düşüncesine sponsor olarak ortak olan Halk Bankası’na ve ülke müdürü Sevda Özen’in şahsında tüm Halk Bankası ailesine teşekkürlerini sundu.