Eğitim serisi tamamlandı, katılımcılar sertifikalarını aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü ile PEMER’in ortak düzenlediği 1’inci Eğitim Serisi tamamlandı.

Serinin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları verildi. Işık Kitabevi’nde düzenlenen sertifika törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Sertifikalarını alan gençlere ayrıca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kaleme aldığı “100 Soruda Kıbrıs’ta Federasyon” isimli kitabı da takdim edildi.

Gecede yapılan konuşmalarda eğitim serilerinin devam edeceğine dikkat çekildi ve katılan herkese teşekkür edildi.