‘Eğitim ilk dönemde sınıfta kaldı!’

Hüseyin ÖZBARIŞCI

İlk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatili 31 Ocak Salı günü karnelerin verilmesiyle birlikte başlıyor. Eylül ayında ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayan 2022-2023 eğitim yılında Ocak ayının sonuna gelene kadar geçen süreç içerisinde birçok sorunlarla karşılaşılması dikkat çekerken, okullardaki eksiklikler ve yaşanan olaylar ilk döneme damgasını vurdu. ÜstEL hükümeti eğitimde yaşanan sorunları, sadece izlemekle yetindi.

Grev, mahkeme koridorları ve çöplüğe dönüşen okullar

Eğitimde 2022-2023 yılının ilk dönemine damga vuran olayların en başında hademelerin greve gitmesinden dolayı okulların temizlenememesi oldu. Hademelerin toplu iş sözleşmesi (TİS) ve sendikalaşma hakları için eğitim sezonunun başlaması itibariyle okullarda başlattığı eylem uzun süre devam etti. Başta temizlik olmak üzere aksayan hizmetler öğrencileri bezdirdi, sağlığı tehdit eder noktaya geldi. Hademelerin örgütlü olduğu Kamu-İş Sendikası özellikle Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı önünde eylemler yaptı, konuyu mahkemeye taşıdı. Ekim ayı sonunda ise Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, grevde olan hademelerin yerine yeni personel alımına karşı açtıkları davada mahkemeden ara emri alındığını açıkladı. Yaşanan olayların gölgesinde kalan eğitim aksamalara neden olurken, öğrenciler ve öğrenci velileri isyan etti.

Bakımsızlık nedeniyle çökmeler meydana geldi

2022-23 yılının ilk dönemine damga vuran bir diğer olay da bakımsızlık nedeniyle okullarda çökmelerin meydana gelmesi oldu. Süreç içerisinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin tavanı çökerken, meydana gelen olayda herhangi bir yaralanmanın olmaması teselli oldu. Her iki sendika da konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Regl tartışması, toplanan kitaplar…

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin (KISAD) hazırladığı "İlk Adet Bilgi Paketim" isimli pakette yer alan “Regl Kitabım”, Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından, ortaokul yaş grubuna “pedagojik olarak“ uygun bulmaması üzerine toplatıldı, konu uzun süre gündem oldu.

‘Cinsel taciz’ de konuşuldu

Lefkoşa’da, bir ortaokulda hademe olarak çalışan H.S.’nin beraberinde, iki kişiyle birlikte, okuldaki yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tutuklanması konusu da gündemi uzun süre meşgul etti.

YENİDÜZEN, eksiklikleri gündeme getirmişti

YENİDÜZEN; yaz tatilinde okullarda yaşanan altyapı eksikliklerini sık sık dile getirmiş, birçok okulun bakımsızlıktan döküldüğünü, yeni inşa edilen bazı okullar ise devlet prosedür engeline takıldığını gözler önüne sermişti.