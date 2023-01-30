Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Genel Sekreteri Burak Maviş eğitim yılının ilk dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede birçok konuda sorunlar yaşandığını belirtti, “Eğitim sistemimiz çağdaş bir görüntü çizmekten uzak kaldı” dedi.

Maviş şunları söyledi:

“Eğitim yılının açılışıyla birlikte okullarımızda şirketler aracılığı ile hizmet alımı olarak görev yapan hademeler, aylarca emeğinin karşılığını alamayıp greve gitti. Okullarda çalışan personelin sendikalaşma hakları ellerinden alınmak istendi, sorunlar çözümsüz bırakıldı. Hademelerin güvencesizliğe itilmesi, ardından da yeni görev alan bazı kişilerin sicil sorununun olması ve okullarımızda cinsel istismarın gündeme gelmesi, hademelerin yalnız temizlik hijyen konusuna indirgenmemesi gerektiğini, güven, sürekliliğin de önemli olduğunu ortaya çıkardı. Bunun yanında, öğrenci nüfusunun %7.78’ini oluşturan ve 45 farklı ülkeden öğrencimizin bulunduğu okullarımızda uyumlaştırma sınıfları oluşturulamadı ve bu öğrencilerimize yönelik eğitim programları geliştirilemedi. Okullarımızda yaşanan şiddet olaylarında gözle görülür bir artış olurken, şiddet kültürünün özüne inilip bu yönde ciddi önemler alınamadı. Yeni okullar yapılmasına rağmen, özellikle şehir merkezlerindeki okullarda sınıf sayıları aşırı kalabalıklaştırıldı. Tarikatlara ait dernekler camilerde, evlerde dini sohbetler yapmakta, yaz aylarında küçük yaşta çocuklar Kur’an kurslarına yönlendiriliyor. Çocukların olgunluk çağına gelmeden siyasi ve ekonomik sömürüsünü kabul etmediğimiz gibi, soyut işlemler dönemini tamamlamamış olan bir çocuğun dini eğitime yönlendirilmesini ve devletin duygusal istismara alet edilmesini de kabul etmiyoruz.

Eğitimde her yıl benzer sorunların tekrarlanması ve kalıcı çözümler üretilememesi noktasında kısır bir döngü içerisindeyiz. KTÖS olarak bu döngüyü ancak uzun vadeli ve sürdürülebilir eğitim hedefleri belirleyerek kırabileceğimize inanıyoruz. Tüm çocukların nitelikli, eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz kamusal eğitim hakkına kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“Yaz aylarında Polis ablukası içinde ‘Ben yaparım olur’ zihniyetiyle mücadele ettik”

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, eğitim yılı öncesinde sendika olarak çalışmalar ortaya koyduklarını da dile getirerek, Eğitim Bakanlığı’nın ise Öğretmenlik Yasası’yla ilgilendiğini ve bu konuda mücadele verdiklerini hatırlattı.

Maviş şunları söyledi:

“KTÖS olarak, okullarımızın yeni öğretim yılı öncesi eksikliklerini tespit etmek, kapasitelerini belirlemek ve ihtiyaç analizi yapmak üzere bir araştırma yaptık, sonrasında Haziran ayında okullar kapanır kapanmaz bu raporu hem kamuoyu hem de bakanlık yetkilileriyle paylaştık. Sendika olarak görev ve sorumluluklarımızın bilincinde çalışmaya devam edeceğiz. Aynı duyarlılığı Eğitim Bakanlığı yetkililerinden de bekliyoruz. Ancak, yaz ayları boyunca ‘Ben yaparım olur’ zihniyeti ve tüm demokratik teamüllere aykırı davranan bir Eğitim Bakanlığı’yla mücadele etmek zorunda kaldık. Polis ablukası, kaba kuvvet zoruyla, yasa ve tüzükleri çiğneyerek ve öğretmenlerin görüşünü hiçe sayarak alelacele Öğretmenler Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikler maalesef 2022-2023 eğitim öğretim yılına damgasını vurdu. Eğitim Bakanı, öğretmenlerin çalışma saatlerini sadece sınıfta geçirilen ders saati olarak tanımlayarak, öğretmenlik mesleği de itibarsızlaştırdı. Gelinen noktada öğretmenlik mesleğinin itibarını bırakın, ülkemizin 85 yıllık yükseköğrenim kurumu Atatürk Öğretmen Akademisi dahi tarihsel ve toplumsal misyonu göz ardı edilerek, yasada yapılacak değişikliklerle kapatılmak isteniyor.”

‘Eğitim ilk dönemde sınıfta kaldı!’