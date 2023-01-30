“Gerçek sorunlar konuşulmadı, pembe tablolar çizildi”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, 2022-23 eğitim yılının başlamasıyla birlikte birçok sorunla karşılaşıldığını ancak Eğitim Bakanı Bazım Çavuşoğlu’nun bu sorunlar yerine başka konulardan bahsettiğini söyledi.

Elmalı şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yaz aylarında tüm uyarılarımızı yapmış olmamıza rağmen 2022-23 eğitim yılına birçok sorunlarla başladık. Yeni eğitim yılına başlayan yeni okulların altyapılarıyla ilgili çok büyük sorunlar var ve bu sorunlar halen devam ediyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Eğitim Bakanı sn. Çavuşoğlu öğretmenlerin haklarına saldırmayı uygun buldu ve bu konu kamuoyunu çok uzun süre meşgul etti. Gerçek sorunların konuşulmaması için yapılan hareketti bu… Eğitimle ilgili sürekli olarak pembe tablolar çizildi. Eğitimde yapılması gereken çok şey var. Bunların bilimsel yönde paydaşlarla dayanışma içinde sürdürülmesi gereken bir süreç olduğunu her zaman söyledik. Ne yazık ki, hükümet böyle bir anlayış içerisinde olmadı. Şimdilerde eksikliklerin göz önünde olmaması için gündeme getirilmek istenen konu da ‘Tam gün eğitim’ konusudur. Sürekli bu telaffuz ediliyor ancak bununla ilgili tek bir adım atılmadı. Bununla ilgili bir planlama ve çalışma yoktur. Bu, topluma sadece hayal satmaktan ibaret bir söylemdir. Önce sistemde bir standart yakalanmalı, sonra tam gün eğitim konusu konuşulmalı… Şu anda okullarda en temel ihtiyaçlar bile giderilemezken, çocuklar okullarda su alamayacak pozisyondayken bunlarla ilgili tek bir kelime edilmiyor.”

“Temizlik yapılamadı, tavanlar çöktü, atölyeleri Bunlar görmezden gelindi”

Ozan Elmalı konuşmasının devamında, özellikle altyapı ve hademelerin eylemlerinin ciddi sorunlara yol açtığını söyledi. Hademelerin yaz aylarından beri haklarını aradıklarını ve sendika olarak kendilerinin o dönemlerde uyarı yaptıklarını belirten Elmalı, süreç içerisinde okullarda gerek temizlik, gerekse hijyen konusunda sıkıntılar yaşandığını hatırlattı.

“Süreç içerisinde bazı meslek liselerinin atölyelerini sular bastı, bazı okullarda çökme meydana geldi” diyen KTOEÖS Başkanı Elmalı, Eğitim Bakanlığı’nın her şeyi görmezden geldiğini sözlerine ekledi.

“Eğitim sistemimiz çağdaş bir görüntü çizmekten uzak kaldı”

‘Eğitim ilk dönemde sınıfta kaldı!’