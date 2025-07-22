Efsanevi rock yıldızı Ozzy Osbourne hayatını kaybetti

Efsanevi rock yıldızı Ozzy Osbourne, veda konserinden sadece haftalar sonra, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Birmingham efsanesi ve Black Sabbath’ın “Karanlığın Prensi” Ozzy Osbourne'un ölümünü ailesi duyurdu.

Osbourne, 5 Temmuz'da Birmingham’da Villa Park’ta bir veda konseri düzenlemişti.

Konser 45.000 kişi tarafından izlenip küresel olarak yayınlanmış; gelirleri Parkinson Hastalığı Vakfı, Birmingham Çocuk Hastanesi ve Acorn Çocuk Hastanesi'ne bağışlandı.

Ozzy'nin hayatı...

1948’de Birleşik Krallık'ta, Birmingham’da doğan John Michael “Ozzy” Osbourne, 1968’de Black Sabbath’ı kurdu. “Paranoid”, “Iron Man” ve “War Pigs” gibi çığır açan parçalarla heavy metalin temel taşlarını attı.

1979’da grubu bıraktı, sonra solo kariyerine “Blizzard of Ozz” (1980) ve unutulmaz “Crazy Train” ile devam etti.

2002–2005 yılları arasında MTV’de yayınlanan “The Osbournes” adlı reality şovuyla geniş kitlelere ulaşarak popüler kültürün önemli isimlerinden biri haline geldi.

Sağlık sorunları...

2019’da tanı konulan Parkinson hastalığı nedeniyle son yıllarda sağlık sorunları giderek arttı.

Efsane rock yıldızı, 2022’de Commonweath Games kapanış seremonisinde sürpriz performans sergiledi ve nihai veda konserini bu yıl gerçekleştirdi.