Dünyaca ünlü Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Dublin’deki evinde geçirdiği felç sonucu 74 yaşında yaşama veda etti.

The Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robest Fisk, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

The Irish Times’ta yer alan habere göre Fisk, Dublin’deki evinde felç geçirerek yaşamını yitirdi.

ROBERT FİSK KİMDİR?

The Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri olan Fisk, otuz yılı aşkın bir dönem Beyrut'a odaklanarak çalıştı. ABD'nin Afganistan Savaşı ve 2003 yılındaki Irak'ın işgalini yakından takip etti ve kitaplar yayımladı.

The New York Times gazetesi bir keresinde onu: "Britanya'daki belki de en ünlü yurt dışı muhabiri" olarak tanımladı. 1970'lerde İrlanda'daki olaylar, 1974'teki Karanfil Devrimi, Lübnan İç Savaşı, 1979 İran İslam Devrimi, Sovyet-Afgan Savaşı, 1991 Körfez Savaşı, İran-Irak Savaşı ve 2003'teki Irak'ın işgalini yakından takip etti.

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova mezrasında gerçekleşen Yeşilova Olayını haberleştiren Fisk, 2 Mayıs 1991 tarihinde Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun talimatı ile gözaltına alındıktan sonra hakkında sınır dışı kararı verildi.

Wikipeia’da yer alan bilgilere göre, dünyanın en çok ödül alan gazetecisi unvanına sahip olan Fisk, El-Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin ile 1994-1997 arasında üç defa röportaj yaptı. Ladin, 1996 yılındaki röportajında, ABD'ye karşı verdikleri mücadelede bütün Müslümanların bir araya geleceğini belirtti.

Fisk, ABD ve İngiltere'nin Irak işgalini sert bir şekilde eleştiren yazılar yazdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'un PYD ve YPG'ye karşı gerçekleştirdiği Afrin Operasyonu'nu takip etmek için Afrin'e geldi, buradaki çatışmalarla ilgili incelemeler yayınladı.

Fisk’in Türkçe’ye çevrilmiş 5 kitabı bulunmaktadır:

- Büyük Medeniyet Savaşı - Ortadoğu'nun Fethi

- Suriye - Cehenneme Düşüş

- Mısır Yazıları

- Cezayir Yazıları

- İsrail Yazıları